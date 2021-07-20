Погоня в Мелиоративном: водитель без прав пытался скрыться от ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя, который не имел водительского удостоверения и не выполнил требования об остановке, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Нарушение произошло вчера около 18:00 в посёлке Мелиоративный. 28-летний житель Прионежья управлял автомобилем «Ниссан», причём водительского удостоверения он никогда не получал.

Когда инспектор ДПС жезлом подал водителю сигнал об остановке, тот продолжил движение. Водитель никак не реагировал и на преследующий его патрульный автомобиль, и на требования в громкоговорящее устройство об остановке. А потом он все-таки остановился, но только для того, чтобы попытаться убежать.

Полицейские догнали нарушителя и привлекли к административной ответственности по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав и по ст.12.25 ч.2 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. // Фото: ГИБДД Карелии