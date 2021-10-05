Погода в Карелии во вторник будет теплой для октября
Во вторник, 5 октября, в карельской столице осадков не будет, ожидается переменная облачность. Ветер южный умеренный, сообщили в Гидрометцентре республики.
Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов, ночью будет +4, +6 градусов.
Похожую погоду Гидрометцентр России обещает на вторник в районах республики. Однако днем на севере возможен небольшой дождь.
В Калевале днем +10, ночью +6 градусов;
в Кондопоге днем +12 градусов, ночью +5 градусов;
в Медвежьегорске днем +11 градусов, ночью +5 градусов;
в Олонце днем +12 градусов, ночью +5 градусов;
в Пудоже днем +11 градусов, ночью +4 градуса;
в Сегеже днем +11 градусов, ночью +6 градусов;
в Сортавале днем +11 градусов, ночью +7 градусов;
в Суоярви днем +10 градусов, ночью +6 градусов. // Фото: castleguard / Pixabay