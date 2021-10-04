Погода в Карелии 5 октября будет комфортной

Во вторник, 5 октября, в Петрозаводске будет переменная облачность, осадков синоптики не обещали. Ветер будет южным умеренным, отметили в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов, ночью будет +4, +6 градусов.

Похожую погоду прогнозирует Гидрометцентр России в районах республики. Однако днем на севере возможен небольшой дождь.

В Калевале днем +10, ночью +6 градусов;

в Кондопоге днем +12 градусов, ночью +5 градусов;

в Медвежьегорске днем +11 градусов, ночью +5 градусов;

в Олонце днем +12 градусов, ночью +5 градусов;

в Пудоже днем +11 градусов, ночью +4 градуса;

в Сегеже днем +11 градусов, ночью +6 градусов;

в Сортавале днем +11 градусов, ночью +7 градусов;

в Суоярви днем +10 градусов, ночью +6 градусов. // Фото: xuanduongvan87 / Pixabay