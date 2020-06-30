Погода 1 июля испортится в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть южный, юго-западный умеренный ветер, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +13, +15. Днем +19, +21.

1 июля в Карелии будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, ночью по северо-западным районам местами сильные. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, местами порывами до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +16, +21, по южным районам потеплеет местами до +24.

В Калевале ночью +11, днем +19;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +21;

В Пудоже ночью +12, днем +23;

В Сегеже ночью +12, днем +21;

В Сортавале ночью +12, днем +19;

В Суоярви ночью +12, днем +18.