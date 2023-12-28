28 декабря 2023, 07:02
Погибшего на СВО жителя Карелии похоронят сегодня
Рядовой Андрей Кореняк погиб при выполнении воинского долга
Жизнь еще одного бойца из Карелии оборвалась в ходе проведения специальной военной операции.
При выполнении воинского долга погиб рядовой Андрей Кореняк. Трагическое известие сообщили накануне вечером в паблике администрации Беломорского района.
«Соболезнования родным и близким. Вечная память», - говорится в сообщении.
Прощание с погибший военнослужащим состоится сегодня, 28 декабря. Проститься с бойцом можно с 11:00 до 12:00 часов в траурном зале, в полдень состоятся похороны. // фото из VK-группы «Беломорский район»