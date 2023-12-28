Погибшего на СВО жителя Карелии похоронят сегодня

Жизнь еще одного бойца из Карелии оборвалась в ходе проведения специальной военной операции.

При выполнении воинского долга погиб рядовой Андрей Кореняк. Трагическое известие сообщили накануне вечером в паблике администрации Беломорского района.

«Соболезнования родным и близким. Вечная память», - говорится в сообщении.

Прощание с погибший военнослужащим состоится сегодня, 28 декабря. Проститься с бойцом можно с 11:00 до 12:00 часов в траурном зале, в полдень состоятся похороны. // фото из VK-группы «Беломорский район»