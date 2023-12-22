22 декабря 2023, 13:17
Погибшего на СВО военного проводили в последний путь в Петрозаводске
Карельская столица простилась с Антоном Сокуровым
Погибшего на спецоперации военного проводили в последний путь в Петрозаводске. С Антоном Сокуровым простились 22 декабря, сообщила мэр Инна Колыхматова.
- До последней минуты Антон был верен воинскому и гражданскому долгу, чести русского офицера, проявил мужество и отвагу, защищая нашу Родину, всех нас и будущее наших детей,
- написала она.
Мэр выразила соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам погибшего. // фото: Инна Колыхматова / ВКонтакте, freepik.com