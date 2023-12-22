Одной из главных задач России станет сбережение народа

На заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 21 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время задачами России станет расширение внешнеэкономических связей с партнерами из дружественных государств, укрепление технологического и кадрового суверенитета, обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в городах и селах, повышение доходов граждан и благополучия российских семей, сбережение народа, защита материнства и детства, рост продолжительности жизни.

Конечной целью стратегического развития и реализации национальных проектов является благополучие и качество жизни граждан. Ожидается, что по итогам 2023 года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд и превысит 102 миллиона квадратных метров.

За счет Фонда национального благосостояния будет реализовано 239 проектов в сфере ЖКХ в 73 регионах. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в этом году будут реализованы 347 мероприятий, а в следующем 2024 году в рамках уже утвержденной программы в 1 триллион рублей в регионы будет направлено еще 250 миллиардов рублей.

С опережением графика ведется строительство больниц, поликлиник, ФАПов. Ввод объектов здравоохранения в 2024 году увеличится в 4 раза. Всего по стране будет запущено 6,5 тысячи объектов здравоохранения.

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысит допандемийный уровень и составит чуть более 73 лет.

«На сегодняшний день во всех субъектах Федерации запущены региональные программы по повышению рождаемости. Нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она, повторюсь, сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», - сказал Владимир Путин.

Важный элемент демографической политики страны – гарантия будущего его юных граждан. В частности, возможности получить хорошее образование и достойную профессию. К началу этого учебного года было капитально отремонтировано почти 1300 школ. Еще почти 500 школ завершат ремонт до конца 2023 года.

Федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого идет подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране.

До 2030 года в России будут созданы 25 современных университетских кампусов и первые 17 из этих проектов уже отобраны и уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине.

Продолжается индексация МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом.

//Фото: http://kremlin.ru