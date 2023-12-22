22 декабря 2023, 12:20
Два моста перекроют в Петрозаводске в ночь на субботу
Переправы временно закроют, чтобы убрать снег
Два моста в Петрозаводске в ночь на 23 декабря будут полностью закрыты. Об ограничениях на путепроводах сообщили в пресс-службе мэрии.
Нельзя будет проехать по мостам Пименовского на улице Луначарского и Лобановского на улице Маршала Мерецкова. Их будут очищать от снега.
Городская администрация прости водителей искать пути объезда и приносит извинения за временные неудобства. // фото: freepik.com