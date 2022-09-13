Погашена миллионная задолженность по заработной плате

В отделении судебных приставов по работе с юрлицами УФССП Карелии находилось сводное исполнительное производство, в состав которого входило 133 дела о взыскании с петрозаводской компании в бюджет РФ, а также в пользу физических и юридических лиц задолженности на 9 млн рублей. В эту сумму входит и задолженность по заработной плате в размере 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы выяснили, что у должника в собственности находится нежилое помещение площадью 500 кв.м, а также открыт счет в банке, на которые был наложен арест, как и на 75 единиц мебели и оргтехники. От компании поступило ходатайство о самостоятельной реализации офисного имущества, которое было продано, а денежные средства распределены между взыскателями согласно очередности.

На арестованном счету у организации денег не было, а недвижимость, оцененную почти в 18 млн рублей реализовать на торгах не удалось. В результате в деле разбирался суд – тяжбы длились девять месяцев. И накануне последнего судебного заседания – в начале сентября – от третьего лица поступила сумма, покрывающая задолженность в полном объеме, отметили приставы. Фото: pxhere.