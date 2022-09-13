Петрозаводчан приглашают участвовать в озеленении двух скверов

14 и 15 сентября петрозаводчане могут принять участие в озеленении двух городских общественных территорий.

Как сообщили в мэрии, очередные посадки деревьев и кустарников пройдут в рамках благоустройства скверов Спортивного и Кукковского, проводимые по программе «Формирование комфортной городской среды».

Желающих присоединиться к мероприятию приглашают 14 сентября в 18.00 в Спортивный сквер, 15 сентября в 17.00 в Кукковский. Фото: rk.karelia.ru.