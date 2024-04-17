Поезда снижали скорость из-за размытого участка в Карелии

В Прионежском районе размыло участок у железнодорожных путей. В этом месте поезда снижали скорость.

Деформацию обнаружили днем 17 апреля на перегоне Шуйская – Лучевой однопутного электрифицированного участка Петрозаводск - Медвежья Гора, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на железнодорожников.

На месте проводили восстановительные работы. Движение поездов на перегоне осуществлялось с ограничением скорости.

По сообщению паблика «Петрозаводск транспортный», вечерняя электричка до Медвежьегорска уже следовала через этот участок без каких-либо задержек и прибыла в Кондопогу по расписанию. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»