Поезда «Аллегро» в Финляндии переименуют и перекрасят

Оставшиеся в Финляндии после остановки движения между Петербургом и Хельсинки скоростные поезда «Аллегро» получат новое название и внешний вид. Об этом пишет финский деловой журнал Talouselämä.

Под каким именно именем будут ходить петербургские поезда в Финляндии, не сообщается. Их намерены использовать с 2025 года, а пока поезда стоят в депо на станции Ильмала на севере Хельсинки.

По словам управляющего парка дальнего следования VR Group Йоонаса Ройвайнена, все четыре поезда находятся в неплохом состоянии, но за время простоя с марта прошлого года могли возникнуть скрытые дефекты. // фото: РЖД