Финны готовы платить до пяти тысяч евро беженцам за возвращение домой

В Финляндии подготовили постановление о добровольном возвращении беженцев на родину. Иностранные граждане смогут получить до 5,3 тысяч евро за согласие уехать из Финляндии. Действовать документ начнет с нового года, сообщает издание 78.ru.

Финны будут поощрят иностранцев быстрее покинуть Суоми и воздержаться от обжалования решения о предоставлении убежища.

Если мигрант подаст заявление на выплату в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища, ему будет положено 5,3 тыс. евро. Если позже, то размер выплаты снизится до 2 тысяч евро. Также финны упростили процедуру помощи по возвращению на родину. // фото freepik.com/ wirestock