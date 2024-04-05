Поезд протаранил легковушку, водитель погиб

Грузовой состав раздавил легковушку в Бурятии. Смертельное ДТП произошло в 07:40 в пятницу, 5 апреля, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На железнодорожном переезде Икабья-Сенаторский водитель ВАЗ-2121 выехал на пути прямо перед приближающимся составом.

Машинист попытался затормозить, но было уже поздно. Водитель автомобиля погиб на месте. Правоохранители ведут проверку трагического происшествия. // фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура