«Поезд Победы» на днях приедет в Петрозаводск

Выставка-музей на колесах снова приедет в Петрозаводск. Посетить «Поезд Победы» можно будет в течение трех дней. Кроме того, передвижная композиция остановится еще в Беломорске и Костомукше, сообщили в правительстве региона.

В поезде 10 вагонов, каждый из которых посвящен отдельным событиям Великой Отечественной войны. Экскурсантов по исторической экспозиции будут сопровождать с пятиминутным интервалом «Волонтеры Победы».

Чтобы посетить музей, нужно сначала зарегистрироваться на сайте. Также есть возможность онлайн-тура в формате 3D.

В Петрозаводске музей будет работать с 27 по 29 июля с 12:00 до 17:00, последняя группа зайдет в вагоны в 16:20. // фото: правительство Карелии