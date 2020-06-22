Поезд Москва-Петрозаводск встал в пути на пять с половиной часов

Сегодня в 8:53 утра на перегоне Веркко-Застава в Карелии произошла авария грузового поезда, в результате чего движение составов оказалось заблокировано, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Восстановительные работы на участке были завершены в 15:21. После этого движение поездов было открыто.

В связи с произошедшим поезд №159 Москва-Петрозаводск был задержан в пути на 5 часов 26 минут. Для пассажиров было организовано бесплатное питание.

Авария на перегоне обошлась без пострадавших. Угрозы экологической безопасности также нет.