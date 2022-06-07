Подземные пространства Карелии увидят посетители новой выставки

В центральном корпусе КарНЦ РАН 9 июня в 15.30 откроется фотовыставка «Рускеала: тайна глубины» (6+). Ее автор – спелеолог-фотограф из Санкт-Петербурга Антон Юшко. По сообщению пресс-службы Научного центра, посетили, вход для которых бесплатный, смогут прослушать семинар о пути горных разработок к туризму, и побывать на экскурсии в Музее геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН.

В течение многих лет спелеолог-фотограф Антон Юшко проводил экспедиции и собирал материалы о подземных объектах разных стран и России. Горный парк «Рускеала» занимает в них особое место. Фотопроект стартовал в 2013 году и впервые был показан при поддержке КарНЦ РАН в Музее-руднике «Оутокумпу» (Финляндия).

Как отметили организаторы, фотопроект дал импульс развитию нового спелеологического экомаршрута «Подземная Рускеала», получившего Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года». Мероприятия будут интересны специалистам, работающим в сфере туризма, а также жителям и гостям Карелии, интересующимся историей и природой нашего региона. Выставка будет проходить в фойе Научного центра с 9 июня по 9 июля. Фото Антона Юшко.