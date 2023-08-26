26 августа 2023, 09:51
Подросток в Петрозаводске обстреливает детскую площадку
Жительница карельской столицы просит взрослых пресечь опасную забаву
Мальчик-подросток обстреливает маленькими пульками детскую площадку, которая расположена во дворе его дома. Внимание к проблеме привлекли в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.
Горожанка написала¸ что опасным способом забавляется парнишка, который живет в доме № 6А на Пограничной улице.
- Уважаемые родители, или законные представители, ваш сын/ внук обстреливает детскую площадку, маленькие пульки летят с большой скоростью, они могут попасть в малышей!
– написала женщина.
Она просит взрослых приструнить подростка, который нашел опасную забаву. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте