Подросток в Петрозаводске обстреливает детскую площадку

Мальчик-подросток обстреливает маленькими пульками детскую площадку, которая расположена во дворе его дома. Внимание к проблеме привлекли в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Горожанка написала¸ что опасным способом забавляется парнишка, который живет в доме № 6А на Пограничной улице.

- Уважаемые родители, или законные представители, ваш сын/ внук обстреливает детскую площадку, маленькие пульки летят с большой скоростью, они могут попасть в малышей!

– написала женщина.

Она просит взрослых приструнить подростка, который нашел опасную забаву. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте