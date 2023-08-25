25 августа 2023, 18:59
Неизвестный ходит по квартирам и продает пенсионерам дорогой аппарат
Со слов петрозаводчанки, гость ходит по квартире и уговаривает совершить покупку
Петрозаводчанка рассказала, как в квартиру ее пожилой мамы пришел неизвестный молодой человек и пытался продать некий аппарат. Об этом женщина рассказала в сообществе «Моя Древлянка».
С ее слов, молодой человек интересовался, с кем проживает горожанка и пытался под расписку отдать какой-то аппарат за 25,6 тысяч.
«Спокойно передвигается по квартире, всячески уговаривает...» - написала петрозаводчанка и попросила предупредить пожилых людей. // фото «Петрозаводск говорит»