Неизвестный ходит по квартирам и продает пенсионерам дорогой аппарат

Петрозаводчанка рассказала, как в квартиру ее пожилой мамы пришел неизвестный молодой человек и пытался продать некий аппарат. Об этом женщина рассказала в сообществе «Моя Древлянка».

С ее слов, молодой человек интересовался, с кем проживает горожанка и пытался под расписку отдать какой-то аппарат за 25,6 тысяч.

«Спокойно передвигается по квартире, всячески уговаривает...» - написала петрозаводчанка и попросила предупредить пожилых людей. // фото «Петрозаводск говорит»