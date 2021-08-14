14 августа 2021, 11:53
Подросток в Олонецком районе не смог уехать на украденном велосипеде
Несовершеннолетний похитил двухколесное транспортное средство, которое хозяин оставил у подъезда
Житель одной из деревень Олонецкого района на велосипеде приехал к знакомому. Но когда он вышел из его квартиры, то у подъезда велосипеда уже не было. Выяснилось, что его украл местный подросток, сообщили в УМВД РФ по региону.
Молодой человек шел домой, когда заметил, что велосипед стоит около подъезда. Подросток решил, что доедет на нем, и похитил чужую вещь.
Но в дороге у велосипеда спустило колесо, похититель выбросил его в кювет и ушел.
Ущерб 55-летний владелец оценил в 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. // Фото: Pexels