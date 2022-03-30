Подросток украл деталь со снегохода, чтобы избежать гнева родителей

Неизвестный похитил у жителя Беломорска деталь со снегохода. Ущерб от пропажи лыжи северянин оценил в три тысячи рублей и обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что к краже причастен подросток, сообщили в пресс-центре МВД. Юноша пояснил, что сломал лыжу на снегоходе отца. Чтобы избежать гнева родителей, он похитил запчасть и установил на отцовскую технику, пока никто не видел.

Стражи порядка вернули деталь владельцу, а в отношении юноши возбудили уголовное дело о краже. (фото pixabay.com, TREKANDCO)