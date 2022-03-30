30 марта 2022, 15:22
Происшествия

Подросток украл деталь со снегохода, чтобы избежать гнева родителей

Подросток слома лыжу на отцовском снегоходе и украл деталь у северянина

Неизвестный похитил у жителя Беломорска деталь со снегохода. Ущерб от пропажи лыжи северянин оценил в три тысячи рублей и обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что к краже причастен подросток, сообщили в пресс-центре МВД.  Юноша пояснил, что сломал лыжу на снегоходе отца. Чтобы избежать гнева родителей, он похитил запчасть и установил на отцовскую технику, пока никто не видел.

Стражи порядка вернули деталь владельцу, а в отношении юноши возбудили уголовное дело о краже. (фото pixabay.com, TREKANDCO)

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Метки: 
новости Карелии
Беломорск
снегоход
Полиция