Подросток совершил преступление в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Он подозревается в краже денег с банковского счета, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в июне этого года молодой человек получил доступ к мобильному телефону горожанина и через мобильный банк перевел на свой счет 12 500 рублей. Похищенные деньги он потратил.

Юноша признался в краже. Проводятся следственные действия, детали произошедшего выясняются. Фото СК