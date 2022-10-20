20 октября 2022, 19:41
Подросток совершил преступление в Петрозаводске
17-летний юноша подозревается в краже денег с банковского счета горожанина
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Он подозревается в краже денег с банковского счета, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в июне этого года молодой человек получил доступ к мобильному телефону горожанина и через мобильный банк перевел на свой счет 12 500 рублей. Похищенные деньги он потратил.
Юноша признался в краже. Проводятся следственные действия, детали произошедшего выясняются. Фото СК