Подросток сел за руль в Приладожье и заработал штраф для родителей

В минувшие выходные в поселке Ихала Лахденпохского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток. Об этом сообщает паблик местного отделения Госавтоинспекции.

По факту управления транспортным средством несовершеннолетним был составлен административный протокол. Родителям юноши грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Ответить придется и собственнику автомобиля, который посадил за руль ребенка. Он будет оштрафован на 30 тысяч рублей. Фото toptver.ru