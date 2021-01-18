Молодой житель Карелии нашел набитый деньгами кошелек

В полицию Сегежи обратилась 68-летняя жительница города. Она рассказала, что ходила в банк и забыла там кошелек, в котором лежали более 35 тысяч рублей. Пенсионерка не смогла вернуть его самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что кошелек нашел 33-летний мужчина, который в тот день также посещал финансовое учреждение. Он забрал находку себе, но не успел воспользоваться деньгами, стражи порядка его вычислили.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кошелек и деньги возвращены владелице. Фото aeroviva.ru