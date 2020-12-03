03 декабря 2020, 14:47
Подросток с 23-летним приятелем попались на краже коньяка и виски
Старшему товарищу может грозить уголовная статья за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность
Представитель сети магазинов в Петрозаводске заявил в полицию о краже алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых. Ими оказались подросток и 23-летний петрозаводчанин.
По версии МВД, юноша взял с полки магазина два бутылки коньяка и две бутылки виски. Злоумышленники спрятали алкоголь в рюкзак и вышли из магазина. Спиртное они продали за 1100 рублей. Вырученные деньги потратили.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Кроме того рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. (фото pressa40.ru)