Бойцовская собака покусала двух детей в Карелии

В Муезерском районе суд рассмотрел дела в отношении жительницы поселка Ледмозеро, которая недостаточно хорошо следила за своей собакой. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в августе этого года бойцовская собака жительницы Карелии покусала детей возрастом 10 и 13 лет. Животное находилось на улице без присмотра. Дети пострадали в разные дни.

После нападения собаки дети были вынуждены проходить лечение. Суд обязал ответчицу заплатить по 50 тысяч рублей каждому пострадавшему ребенку. Фото kp.ru