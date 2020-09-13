Подросток попался на краже мобильного телефона из автомобиля

Подростка в Кемском районе заподозрили в серии краж из автомобилей. Несовершеннолетний брался за дверные ручки машин, проверяя, открыты ли они. После чего проникал внутрь и забирал приглянувшуюся мелочь: фонарик, жевательную резинку или парфюм, сообщает пресс-служба МВД.

Однако полицейские установили, что подросток похитил также и мобильный телефон. Юноша рассказал, из какой именно машины он взял гаджет.

Стражи порядка разыскали хозяйку телефона, которая подтвердила, что гаджет у нее действительно пропал, но она не стала заявлять в полицию. Сотрудники МВД изъяли похищенный телефон и вернули женщине. По факту кражи мобильного устройства возбудили уголовное дело.