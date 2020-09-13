13 сентября 2020, 11:37
Подросток попался на краже мобильного телефона из автомобиля
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи гаджета в Кемском районе
Подростка в Кемском районе заподозрили в серии краж из автомобилей. Несовершеннолетний брался за дверные ручки машин, проверяя, открыты ли они. После чего проникал внутрь и забирал приглянувшуюся мелочь: фонарик, жевательную резинку или парфюм, сообщает пресс-служба МВД.
Однако полицейские установили, что подросток похитил также и мобильный телефон. Юноша рассказал, из какой именно машины он взял гаджет.
Стражи порядка разыскали хозяйку телефона, которая подтвердила, что гаджет у нее действительно пропал, но она не стала заявлять в полицию. Сотрудники МВД изъяли похищенный телефон и вернули женщине. По факту кражи мобильного устройства возбудили уголовное дело.