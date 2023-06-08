Подросток катался на автомобиле по Петрозаводску и попался полиции

В среду, 7 июня, сотрудники ГИБДД отстранили от управления в Петрозаводске двух молодых людей, у которых не было водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на улице Щорса транспортом управлял 19-летний мужчина. На улице Труда за рулем автомобиля «Вольво» был обнаружен 17-летний юноша.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. За езду без прав им грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска