08 июня 2023, 16:40
Подросток катался на автомобиле по Петрозаводску и попался полиции
В карельской столице инспекторы отстранили от управления транспортом двух молодых людей без прав
В среду, 7 июня, сотрудники ГИБДД отстранили от управления в Петрозаводске двух молодых людей, у которых не было водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на улице Щорса транспортом управлял 19-летний мужчина. На улице Труда за рулем автомобиля «Вольво» был обнаружен 17-летний юноша.
В отношении нарушителей были составлены протоколы. За езду без прав им грозит штраф в размере 5-15 тысяч рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска