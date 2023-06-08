Мужчина из ревности до смерти забил приятеля жены доской

50-летний петрозаводчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Как считают в прокуратуре, от его рук погиб другой мужчина. Трагедия произошла весной.

Обвиняемый пригласил в квартиру малознакомого мужчину, с которым, как ему было известно, его супруга поддерживала дружеские отношения. Мужчины выпивали, затем на почве ревности поругались. Обвиняемый не менее двух раз ударил оппонента деревянной доской по голове. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый признал вину. Дело направили в суд.

Также мать погибшего обратилась с гражданским иском в суд. Она требует взыскать компенсацию морального вреда на сумму 3 млн рублей. // фото unsplash.com