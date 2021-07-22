Подростки унесли у жителя Беломорска 11 литров собранной им морошки

Житель Беломорска пришел в полицию с заявлением о похищении морошки. Мужчина рассказал, что собрал ягоды в лесу и хотел сдать в пункт приема. Но его опередили юные знкомые, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Потерпевший не только собрал 11 литров «царской ягоды», но и успел ее перебрать, очистить от сора. Морошка хранилась в хозяйственной постройке рядом с домов 53-летнего мужчины.

Когда он пришел за лесной добычей, то обнаружил, что ее нет на месте. Полицейские выяснили, что дарами природы поживились двое несовершеннолетних злоумышленников. Парни залезли в хозпостройку с другой целью: они хотели украсть металл и сдать его в пункт приема. Потерпевший ранее занимался его сбором, они об этом знали.

Увидев ягоды, парни решили забрать их. Сдав морошку, подростки получили пять тысяч рублей. Они разделили деньги и успели их истратить.

Дело возбудили только в отношении одного воришки. Второй еще слишком мал и не достиг возраста уголовной ответственности. Его старшему приятелю грозит до пяти лет колонии. // Фото: tks