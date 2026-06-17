Подростки разгромили боксерские груши в городе Карелии

В Кондопоге ищут тех, кто испортил спортивное оборудование на площадке

фото паблик администрации Кондопожского района

Несовершеннолетние превратили боксерские груши в качели и испортили их. О последствиях неправильного использования спортивного инвентаря сообщили в администрации Кондопожского района.

Камеры наблюдения запечатлели детей, которые вставали на урны и забирались на спортивный инвентарь, висели на нем и раскачивались. Чиновники утверждают, что боксерские груши оказались испорчены.

«Последствия безответственного поведения оказались плачевными: обивка груш порвана и разрезана»,

- заявили в администрации.

Родителей детей призвали поговорить и объяснить им, что портить имущество нельзя. Кондопожан, которые знают, кто причастен к порче спортивного инвентаря, попросили связаться с администрацией.