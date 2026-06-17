Петрозаводск обесточат сегодня ночью

В ночь на пятницу энергетики запланировали работы по повышению надежности электроснабжения

фото «Петрозаводск говорит»

О масштабном отключении электроснабжения в карельской столице предупредили энергетики.

В ночь на 19 июня «Россети Северо-Запад» собираются проводить в городе «плановые работы для повышения надежности электроснабжения». Работы собираются выполнять ночью с полуночи до шести утра. Из-за этого, как предупреждает администрация Петрозаводска, в ряде районов могут отключить электроэнергию.

«Работы согласованы региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения», - добавили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на днях после грозы Петрозаводск погрузился во тьму.