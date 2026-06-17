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20 июня 2026
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Общество

От сравнения вокзалов в Костомукше и Сортавале людям стало грустно

Пассажиры обратили внимание на исчезновение вывески с названием города
железнодорожные пути
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В соцсети сравнили железнодорожные вокзалы двух карельских городов, но от сравнения стало только грустно.

Оказалось, что на вокзале города горняков нет вывески с названием Костомукши. Поезд прибывает, а пассажирам может даже быть и непонятно, в каком месте остановился состав. И в целом, как отмечают в паблике «Антибеседка-Костомукша», нет на станции никакой красоты.

костомукшский вокзал

«Как-то грустно, даже вывески Костомукша нет… Почему? Проезжали как-то сортавальский вокзал, красота, цветы, вывески, жаль, что мало стояли…»

 - написали в сообществе.

Другие пользователи разделили это мнение. Кто-то отметил, что перрон на вокзале не доделан, а пешеходы с чемоданами, колясками, детьми идут к вокзалу по проезжей части, так как нет инфраструктуры для пешеходов. 

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