Как избежать засора канализации: простые правила для всех жителей

«ПКС - Водоканал» устранили излив канализационного колодца по улице Куйбышева, причиной которого стал серьезный засор. В компании напомнили о правилах пользования канализацией

Фото: «ПКС - Водоканал»

Сегодня, 18 июня, в диспетчерскую службу предприятия поступило сообщение об изливе колодца в районе дома № 21 по улице Куйбышева, возникший из-за засора. Для устранения на место незамедлительно выехала бригада сотрудников.

Первоначально специалисты попытались ликвидировать засор механическим способом, однако из-за сложности препятствия этого оказалось недостаточно. Тогда было принято решение задействовать специальную технику – каналопромывочный автомобиль.

На 14:30 18 июня засор был полностью устранен, а излив сточных вод из колодца ликвидирован.

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В настоящее время бригада продолжает находиться на объекте. Специалисты ожидают полного схода воды в колодце, после чего проведут его дополнительную очистку от намывов, чтобы обеспечить стабильную работу сети.

«РКС - Петрозаводск» отмечают, что одной из основных причин возникновения засоров остается попадание в канализацию посторонних предметов. Предприятие напоминает жителям о необходимости бережно относиться к коммунальной инфраструктуре и использовать систему водоотведения только по назначению.

В канализацию нельзя смывать остатки пищи, волосы, наполнители для лотков домашних животных, лекарства, средства личной гигиены, влажные салфетки и другие предметы, которые не растворяются в воде. Соблюдение этих простых правил помогает предотвратить аварийные ситуации и обеспечивает надежную работу городской системы водоотведения.