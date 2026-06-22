Подростка будут судить за жестокое убийство бомжа в Петрозаводске

Юноша сначала избил, а потом больше 30 раз ударил ножом спящую жертву

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В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела об убийстве из хулиганских побуждений. В преступлении обвиняют подростка. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Карелии.



Как рассказали в ведомстве, все произошло в середине декабря прошлого года в вечернее время у одного из домов на улице Шотмана в Петрозаводске. Нетрезвый подросток подошел к спящему знакомому мужчине без определенного места жительства и сначала избил его кулаками, а также пиная ногами по голове и телу, а потом больше тридцати раз ударил ножом в область шеи и туловища. Мужчина умер от ранений на месте происшествия.

Подростка задержали. Он полностью сознался в преступлении. На время следствия его заключили под стражу.

Следователи собрали доказательства вины юноши и передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.