Подпольный игорный клуб накрыли в Петрозаводске

Подпольный игорный клуб разместился в административном здании в Петрозаводске. Вход в зал был оборудован системой видеонаблюдения и двери - специальными замками. Однако несмотря на конспирацию, полицейские зафиксировали факты незаконной деятельности.

В пресс-службе МВД сообщили, что были задержаны двое предполагаемых организаторов и двое соучастников. В ходе обыска изъяли двенадцать компьютеров, средства мобильной связи, оргтехнику и более 300 тысяч рублей.

Следком возбудил уголовное дело. За незаконную организацию и проведение азартных игр может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. Проводятся оперативные мероприятия. (фото пресс-центр МВД)