20 декабря 2023, 09:00
Подозрительные газовые баллоны вынесли из дома в карельском поселке
В подъезде не газифицированного дома в Прионежском районе нашли странные газовые баллоны
Вечером 19 декабря на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. В подъезде жилого дома на Строительной улице в поселке Мелиоративный нашли опасные предметы, рассказал звонивший в 16:27, сообщил близкий к МЧС источник.
Два газовых баллона емкостью 20 и 40 литров не вызвали бы подозрений, если бы дом был газифицирован. Но это было не так.
Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные проверили оба баллона, они были полными. Подозрительные предметы передали работникам газовой службы, которых также вызвали на место событий. Сейчас проводится проверка. // фото: Amigos3D/ pixabay.com