Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске устанавливают личность человека, который предположительно совершил преступление. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейским нужно узнать, кто этот человек и где он находится. Мужчина попал в кадр камеры видеонаблюдения.

Какое именно преступление он мог совершить, не уточняется, но известно, что оно имущественное.

Все, кто располагает любой значимой информацией о разыскиваемом, могут сообщить ее по телефону: 89867078610. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии