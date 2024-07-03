Пенсионер в Карелии попался на удочку лжесотрудника Центробанка

Очередной жертвой мошенников в Карелии стал 83-летний житель Медвежьегорского района. Он думал, что общается с сотрудником Центробанка, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионеру позвонили и сказали, что на его банковском счете есть инвестиционные накопления, их можно вывести.

Собеседник «из Центробанка» убедил жертву включить демонстрацию экрана и начал руководить его действиями. В итоге с карты мужчины списалось 26 тысяч рублей. Полиция ведет проверку. // фото: freepik.com