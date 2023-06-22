Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Сергея Сергеевича Грабского. Мужчину 1984 года рождения подозревают в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Он скрывается от следствия, отметили правоохранители. Разыскиваемому 38 лет, его рост порядка 185 сантиметров. Он может быть в черной шапке, темно-синей куртке, черных штанах и черных ботинках.

Всех, кто располагает информацией об этом человеке, или видевших его в последнее время, просят позвонить по телефонам: 8 981 402 06 14, 8 8142 755 000. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии