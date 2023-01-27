Подготовили свежую подборку шуток для хорошего настроения в пятницу

Начинаем пятницу со свежей подборки анекдотов. «Петрозаводск говорит» подготовил очередной топ шуток. Читаем, улыбаемся и прогоняем грусть.

-) Лень — самый лучший грех из семи. Он мешает вам совершать остальные шесть.

-) В жизни существует баланс - женщины чаще говорят глупости, а мужчины - чаще их делают.

-) Ложь неприятнее всего, когда она глагол.

-) Все в нашей жизни ломается: чувства, люди, утюг... Особенно утюг меня расстроил. Вот уж от него не ожидала!

-) Захожу в аптеку и спрашиваю: — Подскажите, что лучше для мужа — валидол или валерьянка? — А диагноз какой? — Туфли за 30 тысяч. // фото unsplash.com