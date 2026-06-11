Подарок к Новому году: кладовая при покупке квартиры в «Речка-2»

Всего 20 счастливчиков смогут стать обладателями жилья на особых условиях

Фото: Охта Групп Карелия

В преддверии Нового года строительная компания «Охта Групп Карелия» объявляет праздничную акцию. Приобретая 3-комнатную квартиру в клубном доме «Речка-2», покупатели получают кладовую в подарок! А при покупке 1-, 2- и 4-комнатных квартир застройщик предлагает кладовое помещение за полцены.

Клубный дом «Речка-2» — это четыре компактных пятиэтажных дома с изящными дизайнерскими холлами и продуманными планировками. Комплекс расположен в престижном районе Петрозаводска — Петровской слободе, где жилые дома гармонично соседствуют с просторным городским парком, живописной набережной реки и новым пешеходным бульваром. Уже более 200 семей уже наслаждаются красотой и комфортом клубного дома «Речка-2».

Петровская слобода — идеальное место для достойной жизни. Люди постарше найдут здесь спокойствие и уединение, молодые пары — возможность отдохнуть от городского ритма, не теряя связи с активной жизнью. В шаговой доступности расположено всё необходимое: магазины и аптеки, кафе и рестораны, театры и музеи. Привлекателен район и для семей с детьми: здесь функционирует частная школа и готовится к вводу в эксплуатацию детский сад на 150 мест.

Большинство квартир клубного дома «Речка-2» уже нашли своих владельцев — всего 20 счастливчиков смогут стать обладателями жилья на особых условиях. В «Охта Групп Карелия» советуют не откладывать выбор и записаться на индивидуальную экскурсию по телефону 33-22-44. Новый дом станет прекрасным новогодним подарком!

Акция действует с 1 по 31 декабря 2025 года. Подробности и условия акции доступны на официальном сайте компании.

На правах рекламы. ООО «СЗ ЖК «Александровский». ИНН 7806488227. ERID