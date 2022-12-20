20 декабря 2022, 11:20
Почти шесть тысяч россиян заболели ковидом за сутки
Пандемия унесла жизни еще 57 наших соотечественников
За последние сутки в России выявлены 5994 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 57 человек. Такую статистику предоставил федеральный оперативный штаб.
В Карелии - 50 новых инфицированных за сутки. В больницы доставили 13 человек с Covid-19.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 393 107 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,72 миллиона. // Фото: unsplash.com