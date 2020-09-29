Жителей Карелии, пострадавших от пандемии, будут учить

На сайте express.worldskills.ru и на портале «Работа в России» продолжается прием заявлений на бесплатное обучение граждан, пострадавших от коронавируса, сообщает министерство образования Республики Карелия.

В Карелии повысить квалификацию можно по пятнадцати направлениям подготовки.

У нас есть возможность принять на обучение 552 человека. На сегодня поступило 185 заявлений. Подавляющее большинство из Петрозаводска, есть желающие из Кондопожского, Суоярвского районов и Прионежья. В основном это граждане до 40 лет, которые стоят на учете в службе занятости в поисках работы.

− поясняет представитель регионального оператора по реализации государственной программы Марина Белова.

По ее словам, большой популярностью пользуются направления, где в дальнейшем можно оформить статус самозанятого.

Пройти повышение квалификации вправе:

- граждане, уволенные после 1 марта 2020 года (вставшие на учет в Центры занятости населения), либо находящиеся под риском увольнения (получившие от работодателя уведомление) после 1 марта 2020 года,

- нетрудоустроенные выпускники образовательных организаций, завершившие обучение в 2020 году по программам высшего образования, среднего профессионального, среднего общего образования.

Обучение будет проводиться на базе шести образовательных организаций Петрозаводска, Сортавалы и Сегежи. Для удобства граждан, проходящих очные программы, будут предоставляться общежития.

В целом по России планируется обучить 110 тысяч граждан.

Организация-оператор по реализации государственной программы в Карелии − Петрозаводский автотранспортный техникум.

Контактное лицо − Марина Фридриховна Белова, +79212221950. Е-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru.