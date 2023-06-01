Почти 90 мешков мусора собрали на субботнике в парке в Петрозаводске

Неравнодушные жители Петрозаводска провели субботник в парке Сенаторка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В уборке общественной территории приняли участие более 20 человек. Они собирали бытовые отходы и автомобильные шины. «Улов» получился богатым - собрано 88 мешков мусора вместимостью по 120 литров.

Участников акции угощали банановыми маффинами и компотом из сухофруктов. Также для них выступила вокальная группа. // Фото мэрии Петрозаводска