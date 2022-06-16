Почти 30 млн рублей этим летом получили карельские предприниматели

В июне 2022 года 11 инвестиционных проектов карельских предпринимателей получили господдержку свыше 28 млн рублей. Восьми предпринимателям из 11 компенсируют банковские проценты по кредитам.

Денежная поддержка была предоставлена на конкурсной основе. Ещё 3 проекта Минэкономразвития отобрало для предоставления субсидий на сумму около 2,7 млн руб. Направленность этих проектов – разработка, создание, производство инновационной продукции, а ещё опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. Дополнительно около 20 млн руб. предоставят субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение затрат в сфере ВЭД.

На конкурсной основе отбирались и участники программы «Бизнес-оборот». Трем победителям Фонд развития Карелии поможет получить кредит с господдержкой в 2022 году на срок до 20 месяцев со ставкой 4% годовых и суммой займа от 5 до 40 млн руб.

Напомним, что всего по итогам экономической переписи малого бизнеса-2020 в Карелии насчитывается 8,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (по данным Карелиястата). Многие из них активно пользуются услугами банков, дающих кредит для поддержки малого и среднего бизнеса.

На правах рекламы.