Победительница «Евровидения» пошла работать в супермаркет из-за мужа

Победительница «Евровидения» 1993 года, ирландская певица Ниив Кавана была вынуждена пойти работать в супермаркет после того, как у ее мужа, музыканта Пола Мегахи, случился инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как рассказала исполнительница, болезнь настигла ее супруга в 2018 году во время выступления. До сих пор он так и не восстановился, у него наблюдается нарушение речи.

Как и другие музыканты, певица лишилась дохода из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать. Чтобы содержать семью, Кавана вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.

По словам певицы, она не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать. Фото ria.ru