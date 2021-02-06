06 февраля 2021, 19:08
Культура

Победителей конкурса скульптур в Петрозаводске назовут в воскресенье

Организаторы фестиваля «Гиперборея – 2021» отказались от традиционной процедуры награждения, чтобы избежать массового скопления людей

Жюри определило победителей конкурса снежных и ледовых скульптур, проводимого в рамках фестиваля «Гиперборея – 2021». Однако результаты горожанам объявят лишь в воскресенье, рассказал ИА «Республика» руководитель «Городского дома культуры» Петрозаводска Владимир Прикуль.

Сами участники конкурса об итогах работы жюри узнают сегодня на церемонии, которая пройдет в закрытом режиме. Ближе к ночи возле скульптур установят таблички, на которых будет информация о победивших в конкурсе работах.

– Утром люди пойдут гулять, смотреть скульптуры и увидят победителей, – рассказал Владимир Прикуль.

Организаторы фестиваля отказались не только от торжественной церемонии награждения, но и от традиционного фейерверка. Это сделано, чтобы избежать массового скопления людей и соблюсти ограничения, установленные из-за эпидемии коронавируса. // Фото: ИА "Республика"

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
«Гиперборея-2021»
конкурс ледовых и снежных скульптур
Мэрия
Владимир Прикуль