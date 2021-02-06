Победителей конкурса скульптур в Петрозаводске назовут в воскресенье

Жюри определило победителей конкурса снежных и ледовых скульптур, проводимого в рамках фестиваля «Гиперборея – 2021». Однако результаты горожанам объявят лишь в воскресенье, рассказал ИА «Республика» руководитель «Городского дома культуры» Петрозаводска Владимир Прикуль.

Сами участники конкурса об итогах работы жюри узнают сегодня на церемонии, которая пройдет в закрытом режиме. Ближе к ночи возле скульптур установят таблички, на которых будет информация о победивших в конкурсе работах.

– Утром люди пойдут гулять, смотреть скульптуры и увидят победителей, – рассказал Владимир Прикуль.

Организаторы фестиваля отказались не только от торжественной церемонии награждения, но и от традиционного фейерверка. Это сделано, чтобы избежать массового скопления людей и соблюсти ограничения, установленные из-за эпидемии коронавируса. // Фото: ИА "Республика"