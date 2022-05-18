По территории Карелии проляжет часть нового уникального маршрута

Участниками Ассоциации развития и освоения труднодоступных территорий «Русское Вездеходное Общество» разработан уникальный маршрут «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого», который пролегает из Санкт-Петербурга в Карелию и Архангельску область.

Торжественное открытие маршрута состоится в Северной столице 1 июля полуденным выстрелом из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. После чего группа участников отправится в семидневное путешествие на Русский север.

«Это эксклюзивное путешествие по следам Петра I. Тема экскурсии раскрывает события петровской эпохи, рассказывает о становлении российского флота, культуре и обычаях народов Русского севера, уникальных природных объектах, о вкладе поморов в строительство «Осударевой дороги», а также затрагивают темы старообрядчества и православия», - рассказала директор «Русского Вездеходного Общества» Мария Юркина.

Маршрут пройдет по территории Ленинградской области, субарктическим и арктическим зонам Республики Карелия и Архангельской области. Путешественники увидят красоты русского севера, древние памятники природы, загадочные лабиринты, старинные поморские поселения и обряды.

Особенностью маршрута станет также выполнение социально значимых задач. В конечном пункте Осударевой дороги – в поселке Повенец Медвежьегорского района – с участием местных краеведов и настоятеля Храма святителя Николая, отцом Романом, путешественникам предстоит найти и зафиксировать точку отправки кораблей Петра Великого по Онежскому озеру на пути к победе, вернувшей России выход к Балтийскому морю. Фото: drive2.ru