По Кижам скачет огромный заяц

На острове Кижи живущий там не первый год заяц Николай неожиданно сильно вырос в размерах и скачет по острову как конь. Видео размещено в паблике музея в соцсетях.

Зайцы на острове – не редкость, еще три года назад фотограф Илья Тимин заснял одного, в северной, мало посещаемой части острова. «Популяция зайцев на острове скорее всего не постоянная. Все-таки остров - это не материк, но по зиме зайки заходят по льду. И кто-то иногда остается здесь на лето», - сообщал Тимин.

Заяц Николай (история умалчивает, кто именно дал ему такое имя), чьи скачки отражены на видео, живет на острове как минимум с прошлого года.

Как рассказывают сотрудники музея, в прошлом году Николай частенько подходил к Кижскому погосту, грелся там на солнышке, посещал пожарную часть, возле которой его подкармливали, ел и убегал.

Был заяц как заяц, но в этом году все изумились, как он вырос. На главном фото – Николай прошлого года (фото Дениса Макушева), а вот смотрите каков Николай сейчас (видео Виталия Кузьмина):

Напомним также, этой весной в Петрозаводске на Кукковке горожане также обнаружили зайцев, правда позднее выяснилось, что это кролики, живущие при строящейся церкви, откуда их выпускают погулять.